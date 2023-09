(사진=모스트콘텐츠)

가수 린이 ‘이 연애는 불가항력’ OST 일곱 번째 주자로 나선다.

20일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 린이 부른 드라마 ‘이 연애는 불가항력’의 OST ‘I'll Always Be With You’가 발매된다.



홍조(조보아)와 신유(로운)가 주술이 효과가 없었다는 사실을 알고 혼란에 빠지며 전생과 현생이 불가항력적으로 얽혀진 두 사람의 운명적인 관계에 귀추가 주목되고 있는 가운데, OST Part.7 ‘I'll Always Be With You – 린’이 공개되었다.



‘I'll Always Be With You’는 기대감을 불어넣어 주는 신비로운 전주와 미끄러지듯 귀에 스며드는 린의 보컬이 드라마틱한 분위기를 더한 곡으로, 전생에 얽힌 운명적 로맨스를 담아냈다. 발매 이전부터 많은 시청자들의 뜨거운 관심을 받았던 곡이었던 만큼 홍조와 신유의 애틋한 서사를 보다 짙게 완성시킨다.



대한민국을 대표하는 발라더 린은 독보적인 보이스로 ‘...사랑했잖아...’, ‘곰인형’ 등의 곡들을 히트시키며 대중들의 많은 사랑을 받았다. 또한, ‘시간을 거슬러’, ‘My Destiny’ 등 메가히트 OST를 탄생시키며 명불허전 OST 퀸으로 자리 잡았다.



한편, 린이 참여한 ‘이 연애는 불가항력' OST Part.7 ‘I'll Always Be With You’는 20일 18시에 각종 음원 플랫폼을 통해 공개된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr