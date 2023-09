(사진=SRP엔터테인먼트)

그룹 록킹돌(Rocking doll) 로아의 솔로 컴백이 하루 앞으로 다가왔다.



록킹돌 로아는 최근 공식 SNS를 통해 오는 20일 발매를 앞둔 세 번째 싱글 ‘SKIP OUT(스킵 아웃)’의 뮤직비디오 티저를 공개했다.



공개된 영상 속 로아는 네온사인이 비추는 트랙 위 스포츠카 사이로 거침없이 걸어 나오며 시선을 단숨에 잡아끌었다. 스포티하고 힙한 스타일링 또한 한층 업그레이드된 로아의 시크한 비주얼과 맞물려 압도적인 임팩트를 선사하고 있다.



트렌디한 비트 위 리드미컬한 멜로디가 귓가를 사로잡는 가운데, 로아의 파워풀한 퍼포먼스와 프로페셔널한 눈빛 연출이 뮤직비디오 본편에 대한 기대감을 높였다.



로아는 록킹돌의 두 번째 솔로 주자이자 앞서 솔로곡 ‘Signal(시그널)’, ‘Truth or Dare(트루 올 데어’, 아리와 함께한 듀엣곡 ‘Star in the sky(스타 인 더 스카이)’ 등을 발매하며 과감한 음악적 도전을 거듭해왔다.



로아가 솔로 아티스트로서 세 번째로 선보이는 ‘SKIP OUT’은 다크하고 웅장한 무드 속 다채로운 사운드의 향연이 강렬한 인상을 전하는 힙합 댄스 장르의 곡이다. 로아는 깔끔한 딕션과 화려한 래핑 위로 “떠나간 것에 연연하지 않겠다”라는 굳은 다짐을 담아낸다.



한편, 록킹돌 로아의 세 번째 디지털 싱글 ‘SKIP OUT’은 오는 20일 오후 6시 전 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr