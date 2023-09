사진=AT AREA(앳에어리어) 제공

이효리와 래퍼 고은이의 각별한 우정이 공개됐다.



고은이는 최근 서울 이태원 인근에서 열린 뮤직페스티벌 '2023 현대카드 다빈치모텔'의 이효리 무대에서 피처링 래퍼로 참여했다. 이효리의 'One Two Three N' Four'를 새롭게 편곡, 강렬한 랩을 더하며 관객들의 열렬한 환호를 받았다.



공연이 끝난 뒤에도 각종 커뮤니티와 SNS에서 뜨거운 반응이 쏟아지는 가운데, 고은이는 "효리 언니와 같이 무대를 할 수 있어서 너무 큰 영광이었고, 감사했다. 평생 잊지 못할 무대였다"고 소감을 밝혔다.



이날 2005년생인 고은이는 타이틀곡 '10 Minutes'으로 잘 알려진 2003년 발매 앨범 'Stylish…'의 수록곡 'One Two Three N' Four' 무대를 꾸몄다. 자신이 태어나기 전에 발표된 곡을 고은이만의 바이브로 재해석하며 뛰어난 랩 실력을 입증했다.



이효리는 공식 SNS에 "뜨거워진 사람들의 주고 받는 딥터치, 은밀해진 눈빛들의 주고 받는 딥싸인"이라며 고은이와 무대를 기록했다. 또 고은이를 백허그하는 사진을 리포스트하며 각별한 마음을 표시했다.



고은이는 지난해 엠넷 '쇼미더머니11'에서 노란 교복을 입은 귀여운 모습으로 등장해 눈길을 끌었고, 반전 랩실력과 음색으로 주목받았다. 최근에는 릴 모쉬핏(Lil Moshpit), 블라세(BLASÉ), 던(DAWN) 등의 음악에 작곡 및 편곡에 참여하면서 꾸준히 음악 활동을 이어오고 있다.

유정민 텐아시아 기자 hera20214@naver.com