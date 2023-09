사진제공=Mnet '스트릿 우먼 파이터2'

Mnet '스트릿 우먼 파이터2'가 미방송분 레전드 스테이지로 열기를 이어간다.19일 밤 10시 방송되는 Mnet '스트릿 우먼 파이터2'에서는 '미방송분 레전드 스테이지' 편으로 시청자들을 찾아온다. '노 리스펙 약자 지목 배틀'에 이어 '계급 미션', 'K-POP 데스 매치 미션' 등 1회부터 4회까지 쉼 없는 여정 속에 압도적인 화제성을 자랑해온 '스우파2'의 미방송분 배틀이 최초로 공개될 예정이다.그동안 본 방송에서는 등장하지 않아 시청자들의 궁금증을 키웠던 여덟 크루의 미공개 레전드 배틀이 최초로 공개된다. 그중에서도 수많은 명장면을 탄생시킨 '노 리스펙 약자 지목 배틀'의 다채로운 무대가 예고됐다. 이날 방송에서는 '경력과 나이를 뛰어넘은 에이스 배틀' 츠바킬의 루키 레나 vs 울플러 맏언니 베이비슬릭 그리고 베베 키마 vs 원밀리언 에이미의 무대 등이 공개된다.화제의 2:2 배틀과 미공개 단체전도 빼놓을 수 없는 관전 요소다. 2:2 배틀에서는 츠바킬 vs 마네퀸, 잼 리퍼블릭 vs 레이디바운스 등의 미공개 배틀이 최초로 공개돼 시선을 사로잡을 전망이다. 베베 vs 딥앤댑, 마네퀸 vs 울플러의 단체전과 함께, 월드 배틀 국제전으로 관심을 모으는 잼 리퍼블릭과 츠바킬의 단체전도 방송 최초로 확인할 수 있다.오늘 공개된 선공개 영상에서는 잼 리퍼블릭과 츠바킬의 단체 배틀이 담겨 있다. '월드와이드 어벤져스 크루'답게 강한 에너지의 꽉 찬 무대를 선보이는 잼 리퍼블릭 멤버들과, 이에 맞서 퇴근 후 만취한 직장인 콘셉트의 퍼포먼스를 예고한 츠바킬의 모습이 흥미를 자아내고 있다. 너무 다른 두 크루의 무대 스타일에 '취향 차이'라는 감탄사가 쏟아지기도 했다.이외에도 미방송분 계급별 워스트 지목 배틀, 댄서들의 수영장 풀파티 현장이 팬들의 시선을 사로잡을 전망이다. 메가 크루 미션을 앞둔 가운데 치열한 배틀에서는 볼 수 없었던 댄서들의 다채로운 반전 매력을 이날 방송에서 확인해볼 수 있다.'스우파2'의 미방송분 레전드 스테이지는 19일 밤 10시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr