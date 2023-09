/ 사진 제공=젤리피쉬엔터테인먼트

가수 겸 배우 김세정이 신보에 대한 진솔한 이야기를 풀어냈다.김세정은 지난 18일 공식 SNS를 통해 첫 번째 정규 앨범 ‘문(門)’에 관한 이야기들과 첫 번째 단독 콘서트에 대한 이야기들을 담은 Q&A 영상을 게재해 눈길을 끌었다.공개된 영상은 해맑고 밝은 모습을 띄는 ‘KEY’ 버전의 김세정과 무심한 듯 시크한 ‘LOCK’ 버전의 김세정이 등장해 질문을 주고받으며 토크를 펼쳐 보는 재미를 더했다.요즘 가장 큰 관심사는 ‘연습’이라고 전한 김세정은 바쁜 스케쥴에도 틈틈히 시간을 할애하여 취미로 ‘작곡’을 하고 있다고 밝혀 음악에 대한 남다른 애정을 전했으며, 아직 해보지 않은 것 중에서는 ‘연극’을 도전하고 싶다고 전해 연기와 예능 등 다방면에서 활약을 펼치고 있는 ‘올라운더’의 면모를 보였다.계속해서 이야기를 이어간 김세정은 가장 기억에 남는 활동이 팬들과 함께 했던 ‘연탄 봉사’라고 밝혔으며, 데뷔 이후 가장 행복했던 순간은 ‘세상’이라는 팬명이 만들어졌을 때라고 전해 남다른 팬사랑을 느끼게 했다.이어 “최근 제가 뱉는 말의 무게만큼 열심히 하고 있는가’에 대한 고민을 하고 있다”고 진솔한 내면의 이야기를 전한 김세정은 고민을 해결하기 위해“열심히 해서 후회하지 않을 만한 결과를 낼 수 있도록 하자고 생각한다”고 밝혀 보는 이들에게 감동을 전했다.첫 번째 단독 콘서트 '2023 KIM SEJEONG 1st CONCERT 'The 門’’에 대한 이야기 또한 많은 팬들의 관심을 모았다. 단독 콘서트에서 가장 기대가 되는 부분이 ‘떼창’이라고 대답한 김세정은 “팬들 앞에서 제대로 춤을 선보이는 것은 처음이기에 많이 떨린다”고 밝혀 귀여운 매력을 느끼게 했다.한편 김세정은 첫 번째 단독 콘서트 '2023 KIM SEJEONG 1st CONCERT 'The 門’’을 통해 서울, 홍콩, 마닐라, 자카르타, 타이페이, 도쿄, 싱가포르, 쿠알라룸푸르, 방콕, 마카오, 멜버른, 시드니까지 총 12개 도시 14회 공연을 통해 색다른 무대와 새로운 모습을 펼칠 예정이다. 오는 9월 23일 서울 공연을 시작으로 첫 번째 단독 콘서트 '2023 KIM SEJEONG 1st CONCERT 'The 門' 투어를 개최한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr