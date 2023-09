지니 / 사진=텐아시아DB

지니(JINI)가 오는 10월 11일 첫 솔로 데뷔를 알렸다.지니 소속사 ATOC는 15일 자정 공식 SNS를 통해 첫 번째 EP 앨범 ‘An Iron Hand In A Velvet Glove’의 프로모션 타임테이블 이미지를 공개했다.지니는 오는 18일부터 오픈되는 앨범 트레일러 필름을 시작으로 컨셉 이미지, 트랙리스트, 컨셉 필름, 트랙 비주얼라이저, 앨범 커버 이미지, 수록 곡 뮤직비디오, 타이틀 곡 뮤직비디오 티저를 순차적으로 공개할 것을 예고했다.이번 앨범명 ‘An Iron Hand In A Velvet Glove’는 부드럽고 아름다운 의미의 ‘Velvet Glove’와 단단함과 강인함이 내포된 ‘Iron Hand’의 상반된 의미를 내포한 것으로 솔로 활동을 통해 보여줄 지니만의 매력을 담았다.오는 10월 11일에는 음반 발매와 함께 유튜브로 온라인 생중계되는 팬 쇼케이스가 진행된다.ATOC 측은 "지니의 첫 EP 앨범 ‘An Iron Hand In A Velvet Glove’는 지니만의 유니크한 감성과 매력적인 음색이 돋보이는 앨범이다. 오랫동안 기다려 준 팬들을 위해 다양한 프로모션을 진행할 계획이니 본격적으로 첫 솔로 활동에 나서는 지니를 기대해달라"고 전했다.첫 솔로 데뷔를 알린 지니는 오는 18일 자정 앨범 트레일러 필름을 공개할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr