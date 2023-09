(사진=위엔터테인먼트)

그룹 위아이(WEi) 김요한이 색다른 매력을 담은 무드 필름으로 신곡 기대감을 높인다.



김요한은 15일 0시 공식 SNS를 통해 새 싱글 ‘Blue in You (블루 인 유)’의 신곡 ‘그대 안의 블루(Duet With CHEEZE(치즈))’ 무드 필름을 공개했다.



공개된 영상에는 김요한이 집안에서 가만히 앉아 시간을 보내는 모습이 담겨있다. 비 내린 창밖과 김요한의 차분한 분위기가 어우러지며 섬세하고 나른한 무드를 극대화했다. 특히 영상과 함께 ‘그대 안의 블루’의 감미로운 선율이 일부 공개되며 곧 공개될 신곡에 궁금증을 더했다.



김요한은 담백한 음색, 부드러운 감정선은 물론 치즈와의 아름다운 하모니를 담아낸 ‘그대 안의 블루’로 본격적인 가을의 시작을 알린다. 앞서 ‘No More (노 모어)’ 이후 약 3년 만에 두 번째 싱글로 돌아온 김요한은 한층 깊어진 스펙트럼과 성숙한 매력으로 음악적인 성장을 증명할 전망이다.



한편, 김요한의 새 싱글 ‘Blue in You (블루 인 유)’의 신곡 ‘그대 안의 블루(Duet With CHEEZE(치즈))’는 오는 22일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr