문수진 / 사진제공=딩고

가수 문수진이 딩고와 손잡고 신곡을 발매한다.딩고는 13일 각종 음원 사이트를 통해 문수진의 신곡 '마이 타임(My Time)'을 공개한다.'마이 타임'은 2000년대 초반의 R&B 및 힙합에서 영감을 받아 탄생한 곡으로, 악기를 많이 쓰지 않은 미니멀한 구성임에도 드럼 킥 등 각 악기의 임팩트가 살아있는 것이 특징이다. 문수진 특유의 호소력 짙은 감성과 소울풀한 보이스가 잘 들리게끔 편곡에도 공을 들였다.문수진의 신곡은 지난 1월 발매한 디지털 싱글 '네버 렛 미 고(Never Let Me Go)' 이후 약 8개월 만이다. '마이 타임'을 직접 작사, 작곡한 문수진은 "오랜 시간 제 음악을 기다려준 팬분들께 보답하고 싶은 마음이 컸다. 누구나 쉽게 흥얼거리고 머릿속에 남을 수 있는 밝은 사랑 노래를 만들고자 했다"라고 신곡에 관해 설명했다.또 "함께하는 사람이 '나와의 시간'에 집중해주기를 바라는 마음을 담아 곡명을 '마이 타임'으로 정했다. 이 곡을 통해 제 마음이 전달되기를 바란다"라고 덧붙였다.2018년 싱글 '밀리언(MILLION)'으로 데뷔한 문수진은 독보적인 음색과 트렌디한 스타일로 음악 팬들 사이에서 입소문을 타고 있는 싱어송라이터다. '데이 앤 나이트(Day n Nite)', '우(Woo)', '이 밤이', '밤거리', '저 달' 등 수많은 곡을 비롯해 지난해 발매한 EP 앨범 '럭키 참스!(Lucky Charms!)'까지, 자신만의 확고한 음악 세계를 구축해가고 있다.문수진은 2021년 JTBC 경연 프로그램 '슈퍼밴드2'에 출연해 '한국판 아델'이라는 수식어를 얻으며 화제가 됐다. 이후 자신의 앨범 프로듀싱은 물론 NCT 태일, 청하, 정키, 식케이(Sik-K), 미란이 등 다양한 아티스트들과 음원 작업을 함께하며 꾸준한 사랑을 받고 있다.문수진의 신곡 '마이 타임'은 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매되며, 딩고 프리스타일 공식 페이스북을 통해 메이킹 필름 형식의 뮤직비디오가 추가로 공개될 예정이다.차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr