(사진=소속사)

그룹 템페스트(TEMPEST)가 신곡 가사를 일부 공개했다.



템페스트(한빈, 형섭, 혁, 은찬, 루, 화랑, 태래)는 지난 12일과 13일 0시 공식 SNS를 통해 첫 번째 싱글 앨범 ‘폭풍 속으로’의 리릭 포스터 두장을 게재했다.



먼저 첫 번째 포스터에는 타이틀곡 ‘Vroom Vroom(브룸 브룸)’의 가사 일부가 담겼다. “너를 향해 달려가는 중 / 그곳이 어디든 / It's one way road to you”라는 가사에 ‘길을 잃더라도 너에게 향하는 길이라면 그곳이 어디든 나아가겠다’라는 의지를 표현했다.

(사진=소속사)

두 번째 포스터에는 수록곡 ‘Bluetooth(블루투스)’의 가사 일부가 공개됐다. 특히 차량 디스플레이 화면에 “Everywhere you go / 늘 함께란 걸 / I just hope you know / I'll be there” 라는 가사가 떠 있어 감성을 자극한다. 패기 넘치는 ‘Vroom Vroom’과는 또 다른 템페스트만의 부드럽고 청량한 무드를 느낄 수 있다.전작 ‘폭풍전야’를 잇는 신보 ‘폭풍 속으로’는 템페스트 고유의 아이덴티티를 담은 ‘폭풍' 시리즈의 연작이다. ‘Vroom Vroom’, ‘DIVE(다이브)’, ‘Bluetooth’ 등 세 곡에 목표를 향해 주저 없이 돌진하는 멤버들의 확신과 자신감을 담았다.한편, 템페스트의 첫 번째 싱글 앨범 ‘폭풍 속으로’는 오는 20일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.유정민 텐아시아 기자 hera20214@naver.com