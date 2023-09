사진=FNC엔터테인먼트 제공

가수 정용화가 솔로 컴백을 앞두고 더 훈훈해진 비주얼로 시선을 사로잡았다.



소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 11일 CNBLUE 공식 SNS 채널을 통해 정용화의 미니 2집 ‘YOUR CITY’ 세 번째 콘셉트 포토를 공개했다.



이번 콘셉트 포토에서는 정용화의 아련한 감성이 돋보인다. 다양한 포즈를 취한 정용화는 남다른 아우라를 자아냈으며, 세 차례에 걸쳐 공개된 콘셉트 포토에서 각각 다른 매력을 발산했다.



미니 2집 ‘YOUR CITY’는 정용화가 2017년 미니 1집 ‘DO DISTURB’ 이후 약 6년 만에 선보이는 국내 솔로 앨범으로, 화려하고 빛났던 도시를 떠나며 쿨한 척 무덤덤하게 그리움을 외치는 이야기를 담았다.



이번 앨범에는 타이틀곡 ‘너의 도시 (Your City)’를 포함 ‘Pain Healer’, ‘그대의 시간에 맞출게요 (On Your Time)’, ‘Small Talk’, ‘SEASON OF LOVE’, ‘나에게 (note to self)’ 등 총 6곡이 수록돼 있으며, 정용화가 전곡 작사, 작곡에 참여했다.



한편 정용화의 미니 2집 ‘YOUR CITY’는 오는 14일 오후 6시 발매된다. 정용화는 발매 당일 성균관대를 시작으로 서울대(14일), 홍익대(15일) 등 여러 대학 축제에 참석해 신곡 무대를 펼칠 예정이다.



차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr