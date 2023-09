(사진=예스아이엠엔터테인먼트)

그룹 미미로즈(mimiirose)가 싱글 2집 ‘LIVE’(리브)를 예고했다.



미미로즈(최연재, 인효리, 한예원, 윤지아, 서윤주)는 12일 자정 공식 SNS 채널을 통해 싱글 2집 ‘LIVE’(리브)의 트레일러 영상을 오픈, 가시 돋친 장미꽃과 같은 다크한 매력을 뿜어냈다.



트레일러 영상에는 강렬한 시선을 던지는 미미로즈 다섯 멤버들의 모습이 담겨 긴장감을 자아냈다. 멤버들은 핑크 톤의 키치한 스타일링으로 사랑스러운 매력을 보여주는 한편, 스모키 메이크업을 매치해 흑화한 악녀를 표현, 치명적인 비주얼을 표현해냈다.



또한 영상 속에는 ‘WE ARE GOING TO STEAL SOMETHING FROM YOUR MIND’(네 마음 속 무언가를 훔칠거야)라는 자막이 함께 공개돼 미미로즈의 타이틀곡 ‘Flirting’(플러팅)을 궁금하게 만들었다.



미미로즈가 콘셉트 변신과 함께 꺼내든 싱글 2집 ‘LIVE’에는 기나긴 준비 시간이 있었지만, ‘우리는 살아있다’라는 의미이자 반대로 읽으면 ‘EVIL’이라는 뜻도 있어, 멤버들의 새로운 매력을 기대하게 한다.



한편, 미미로즈의 싱글 2집 ‘LIVE’는 오는 14일 오후 6시 공개된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr