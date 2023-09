(사진=AOMG)

쿠기(Coogie)가 5개월 만에 돌아온다.



12일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 쿠기의 새 디지털 싱글 ‘Right Now(라잇 나우) (Feat. Crush)’가 발매된다.



‘Right Now’는 쿠기가 5개월 만에 선보이는 신곡이다. 크러쉬(Crush)가 피처링으로 지원사격을 펼쳤으며, 곡 전반에 쿠기의 트렌디한 감각이 묻어있다.



또한, “간 보는 거 난 재미없어, 너가 아니면 의미 없어. 지금 Right now. I need you Right now”라는 솔직담백한 가사에서도 쿠기만의 매력적인 감성을 확인할 수 있다.



음원과 함께 공개되는 ‘Right Now’ 뮤직비디오에서 쿠기는 전작에서는 보여준 적 없는 새로운 비주얼을 선보인다. 앞선 2편의 뮤직비디오 티저 영상 속 쿠기는 여름과 어울리는 화려한 의상과 장신구를 착용한 모습으로 뜨거운 화제를 불러일으켰다.



한편, 쿠기의 신곡 ‘Right Now’ 음원과 뮤직비디오 본편은 12일 오후 6시에 공개된다.

유정민 텐아시아 기자 hera20214@naver.com