(사진=131레이블)

아티스트 비아이(B.I)가 컴백한다.



비아이는 오는 11월 10일 오후 2시(한국 시간) 국내외 전 온라인 음원 사이트를 통해 글로벌 앨범 프로젝트의 완결판인 ‘Love or Loved PT.2 (러브 오어 러브드 파트 투)’를 발매한다.



‘Love or Loved’는 비아이가 지난해 선공개 싱글 ‘BTBT’와 함께 시작한 글로벌 앨범 프로젝트다. 비아이는 지난해 11월 ‘Love or Loved Part.1’ 앨범으로 사랑하다(Love)에 대한 이야기를 풀어냈고, 이번 Part.2에서는 사랑했다(Loved)에 해당하는 이야기를 전달할 예정이다.



특히 타이틀곡은 비아이가 한국 아티스트 최초이자 헤드라이너로서 참여한 ‘2023 롤라팔루자 베를린 페스티벌’에서 무대로 최초 공개됐다. 비아이는 자신의 유럽투어 공연 셋 리스트에도 타이틀곡을 포함하며, 새로운 감성으로 글로벌 관객들을 매료시킬 계획이다.



한편, 비아이는 오는 19일 네덜란드를 시작으로 유럽 16개 도시에서 첫 유럽 투어 ‘LOVE OR DIE (러브 오어 다이)’ 공연을 진행한다.

유정민 텐아시아 기자 hera20214@naver.com