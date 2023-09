(사진=서동주 SNS)

변호사 겸 방송인 서동주가 글래머 몸매를 부각했다.



서동주는 7일 "Thank you Always such a wonderful collection to experience"라고 적었다.



함 공개한 사진 속에는 패션쇼에 참석한 것으로 보이는 서동주의 모습이 담겼다. 특히 서동주는 글래머 몸매가 드러나는 오프숄더 스타일의 의상을 입고 반려견과 즐거운 시간을 보내고 있다.



(사진=서동주 SNS)

서동주주는 깊게 파인 쇄골과 건강미 돋보이는 미모, 인형같은 미모로 보는 이들을 매료시킨다.한편 서동주는 서정희의 딸로 두 사람은 KBS 2TV 예능 프로그램 '걸어서 환장속으로'에 출연한 바 있다.차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr