사진=The Eric Nam Company 제공

싱어송라이터 에릭남이 오늘(8일) 오후 1시 새 정규 앨범 ‘Houseon a Hill’ 발매와 함께 뮤직비디오를 공개한다.

오늘 발매되는 에릭남의 새 정규 앨범은 ‘Only for aMoment’, ‘House on a Hill’, ‘Don’tLeave Yet’ 등 총 8곡으로 구성, 에릭남만의 남다른 시각과 음악 스타일로 새로운 변신을 보여주는 앨범으로, 영국에 기반을 둔 아티스트 HONNE(혼네) & Oh Wonder(오 원더)와 음악적으로 앨범을 감독하는 오랜 공동 작업자이자 프로듀서인 Rabitt(래빗), Kevin Garrett(케빈 개럿)과 협업하여, 기대감을 더욱 높이고 있다.

먼저, 타이틀 곡 ‘Only fora Moment’는 아무런 예고 없이 찾아온 운명적인 사랑을 만나는 순간을 표현한 곡으로, 모든 시간이 멈추고 운명의 상대와 함께 보낼 미래가 파노라마처럼 지나가는 이야기가 담겨 있다.

또, ‘Only for aMoment’는 에릭남과 영국 일렉트로닉 팝 듀오 HONNE가 프로듀싱 하였으며, 에릭남은 영국에서 HONNE와 만나러 지하철로 이동 중 순간적으로 불러일으킨 상상력이 바로 곡 작업으로 이뤄진 독특한 에피소드를 밝히며, 뮤직비디오 역시 지하철을 배경으로 연출했다고 전했다.

또한, 수록 곡 ‘Houseon a Hill’은 영어 가사로만 이뤄진 리드 싱글로 에릭남만의 중독성 강한 매력 보이스가 돋보이는 곡으로, 지난 6월 선공개 돼 발매 이후 많은 리스너들의 사랑을 받고 있으며, 연이어 두 번째로 선공개 된 ‘Don’t Leave Yet’은 에릭남 특유의 감성적인 달콤한 보이스가 어우러진 댄스곡으로, 크리에이티브 팀37th Degree와 함께 뮤직비디오를 제작, 에릭남이 직접 각본에 참여한 것으로 알려져 더욱 관심을 끌었으며, 오늘 공개된 타이틀 곡 외 나머지 수록 곡들도 큰 기대감을 모으고 있다.

한편, 오늘 새 정규 앨범 ‘Houseon a Hill’을 발매하는 에릭남은 9월 말부터 북미, 중남미, 영국, 유럽및 호주, 뉴질랜드에서 80개 이상의 공연을 펼치는 월드투어를 시작할 예정이다.

