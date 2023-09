(사진=FNC엔터테인먼트)

밴드 씨엔블루의 정용화가 미니 2집의 가사 일부를 최초 공개했다.



소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 7일 CNBLUE 공식 SNS 채널을 통해 정용화의 미니 2집 ‘YOUR CITY’ 이미지 모먼트를 공개했다.



두 장의 이미지 모먼트에는 각각 미니 2집 가사 일부가 담겨 있다. 첫 번째 이미지에는 은은한 조명 아래 커피잔과 무언가 작성된 종이가 놓여 있으며, ‘When I break you’re my Pain Healer’라는 가사가 적혀 있다.



또 다른 이미지에서는 화면 노이즈가 일어난 TV와 함께 ‘I know I’m not alone with you / 기억해 넌 잘하고 있어’라는 가사가 더해졌다. 과연 공개된 문구는 미니 2집 중 어떤 트랙의 가사 일부일지 궁금증을 끌어올렸다.



미니 2집에는 타이틀곡 ‘너의 도시 (Your City)’를 포함 총 6곡이 수록돼 있으며, 정용화가 전곡 작사, 작곡에 참여해 완성도를 높였다.



한편, 정용화의 미니 2집 ‘YOUR CITY’는 오는 14일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

