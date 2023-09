(사진=요구르트 스튜디오)

가수 안예슬이 웹툰 ‘베이비 드래곤’ OST에 참여한다.



5일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 안예슬이 참여한 웹툰 ‘베이비 드래곤’ OST ‘To The Moon(투더 문)’이 발매된다.



‘To The Moon’은 은은한 빛을 머금은 ‘꿈’을 달에 투영시킨 곡이다. ‘Feeling/아슬히 빛나는 나의 작은꿈이/온 세상을 비춰/오늘 또 내일/매일 빛을 낼 거야’처럼 따뜻하고 희망적인 메시지를 안예슬의 맑고청량한 보이스로 그려내 몰입도를 높일 것으로 기대를 모은다.



이번 곡은 어쿠스틱 기타로 구성된 미니멀한 어쿠스틱 팝 장르의 곡으로, 그루브한 리듬에 안예슬특유의 담백한 음색과 디테일한 표현력이 어우러지며 꿈을 위해 달려가고 있는 우리 모두에게 잔잔한 위로를 선사할 예정이다.



안예슬은 Mnet ‘슈퍼스타 K4’, ‘프로듀스 101’ 등을 통해 뛰어난 음악 실력으로 이목을 집중시켰으며, 자작곡 발매를 비롯해 다양한 드라마와 웹툰 OST에 참여하며 ‘실력파싱어송라이터’로서 존재감을 입증하고 있다.



‘베이비 드래곤’은 19살 왕따 여고생 나희주의 기억을 갖고 다시 드래곤으로 환생한 에일린 드 샤이아가 겪는 흥미진진한 이야기를 그린 웹툰.



차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr