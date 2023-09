[종합] 화사, '외설 논란' 후 심경 고백…"악플 수위 너무 높아"

마마무 화사가 '외설 논란'에 대해 입을 열었다.지난 4일 유튜브 채널 '성시경'에는 '성시경의 만날텐데 l 화사 첫 게스트 신고식 제대로 치렀습니다!'는 영상이 게재됐다.공개된 영상에서 화사를 만난 성시경은 "곡 얘기 좀 하자"라면서 "곡 제목은 뭐야?"라고 물었다. 화사는 오는 6일 신곡 'I LOVE MY BODY'를 발매할 예정이다.화사는 "'I Love My Body(아이 러브 마이 바디)'라는, 되게 단순하면서도. 단순하면서도 묵직한 그런 메시지인 것 같아요. 제가 그렇게 느꼈거든요"라고 언급했다. 이어 "제가 이 곡을 선택하게 된 계기가, 제가 좀 한동안 시끄러웠었잖아요. 외설 논란으로"라고 했다.화사는 지난 5월 한 대학교 축제에 무대에 올랐다. 당시 화사는 파격적인 퍼포먼스를 선보였다. 이에 SNS, 각종 온라인 커뮤니티 등에 영상이 올라가며 '외설 논란'에 휩싸였다.그는 "마마무 미주 투어를 갔었는데, 거기서 이제 미국에 딱 도착한 날 카톡이 (많이) 이렇게 온 거예요"라면서 "진짜 기도하고, 카카오톡을 봤어요. 제가 공연 무대에서 그게 이제 논란이 되서, '아 그렇구나' 했는데. 악플 수위가 진짜 좀 너무"라고 언급했다.더불어 "제가 악플에 원래 그렇게 연연하고 이런 거 없는데"라면서 "근데 이제 뉴욕 공연이 첫 공연이었는데, 그때까지 제 멘탈을 이렇게 했어야 했어요. '그냥 내가 하던대로 가자' 하는 마음으로 좀 마음 정리도 하고. 신경 쓰이죠"라고 밝혔다.화사는 "그냥 아무렇지 않은 척 하면서 하고. 뉴욕 공연을 딱 끝내자마자 눈물이 터지더라고요"라고 이야기했다.그는 "호텔에 이제 도착해서, 엘레베이터 타고 올라가는데, 멤버들이랑 다 같이 인사하고, '고생했어' 하고 있는데, 제가 모자 쓰고 있었거든요. 이제 눈물이 막 진짜. 올 한해 제일 크게 운 게 전 그거였던 거 같아요. 눈물이 폭포수처럼 떨어지더라고요"라고 말했다.화사는 "안 되겠다 해서, 휘인이랑 같은 방 쓰고 있었는데, '휘인아, 나 잠깐만 바람 좀 쐬고 올게' 그래서 이제 호텔 나오면서 막, 진짜 영화 한편 찍었어요. 그래서 막 울면서, 주차장이 있었거든요. 주차장까지 뛰어갔어요. 거기 사람이 없어서. 울면서 주차장으로 뛰어가서 엎어져서 울다가. 펑펑 울고 시원하게 탁 울고. 근데 이제 거기서, 차가 한 대씩 서는 거예요. 계속. '도와줄까?' 하면서. 처음에는 괜찮다고 'It's OK' 이러면서"라며 상황을 설명했다.화사는 "근데 이제 한 다섯 대가 멈추더라고요. 그렇게. 처음에는 '괜찮아요' 했는데. 이게 이제 한 다섯 대 쯤 되니까, '나 이러다가 큰일 나겠다' 해서 이제 그때 눈물도 쏙 들어가더라고요"라고 말했다.그는 "그래서 그렇게 미주투어 보내다가. 갑자기 싸이 오빠한테 연락이 왔어요"라면서 "그때도 조금 우울하고, 나 앞으로 무슨 노래를 해야되지. 고민에 차 있고, 미래가 막연해질 때가 그 날이었거든요. 그때 피네이션 계약하고 이런 것도 아니었는데. 이제 오빠가 '굿 뉴스야. 노래 좀 들어볼래?'하면서 노래를 보내줬어요. 그게 이제 'I Love My Body'였다. 그런데 이제 딱 들었는데, 처음으로 웃었던 거 같아요"라고 했다.마지막으로 "나 아무래도 이런 외설 논란 때문에 힘들어하고 있었는데, 갑자기 'I Love My Body' 외치고, 제목 자체가 너무 유쾌한 거예요. 제 기분 이런 걸 환기시켜주고. 그것도 싸이 오빠가 보내주니까 더 웃긴 거예요"라며 "그래서 이제. 그 노래를 듣고 되게 기분이 많이 좋아졌던 것 같아요. 다음 곡은 그냥 이걸로 해도 좋겠다. 유쾌하게"라고 했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr