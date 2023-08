(사진=SRP엔터테인먼트)

YULEE(최유리)가 데뷔곡을 발매한다.



YULEE는 30일 오후 6시 전 온라인 음원사이트를 통해 ‘Back to the Unknown(백 투 더 언노운)’을 발매하며 데뷔한다.



다수의 곡을 통해 프로듀서이자 작사·작곡가로 역량을 입증한 YULEE는 데뷔곡 ‘Back to the Unknown’을 통해 싱어송라이터로 새 도약에 나선다. ‘Back to the Unknown’은 옛 연인과 행복했던 기억과 그리움을 함께 그려낸 록 발라드 곡이다.



YULEE가 직접 작사·작곡·편곡에 참여해 탄탄한 음악적 역량을 녹여냈으며, 음원 발매와 함께 공개되는 뮤직비디오에서도 YULEE의 모습을 만날 수 있어 기대감을 높인다.



한편, YULEE의 데뷔곡 ‘Back to the Unknown’은 30일 오후 6시부터 각종 온라인 음원사이트에서 감상할 수 있다.

