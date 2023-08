(사진=더블랙레이블)

태양의 ‘슝! (feat. LISA of BLACKPINK)’ 퍼포먼스 비디오가 유튜브 조회 수 1억 뷰를 돌파했다.



지난 4월 25일 발매된 태양의 EP 앨범 ‘슝! (feat. LISA of BLACKPINK)’ 퍼포먼스 비디오 필름이 공개된 지 126일 만인 전날 1억 뷰를 기록했다.



태양은 지난 디지털 싱글 ‘VIBE (Feat. Jimin of BTS)’ 뮤직비디오가 1억 뷰를 달성한데 이어 ‘슝! (feat. LISA of BLACKPINK)’ 또한 1억 뷰를 돌파했다.



‘슝! (feat. LISA of BLACKPINK)’은 태양의 유니크한 보컬에 블랙핑크 리사의 감각적인 랩이 더해져 마치 드라이브를 하는 듯한 느낌을 느낄 수 있는 곡이다.



태양과 리사의 범접 불가 힙한 스웨그를 발산한 ‘슝! (feat. LISA of BLACKPINK)’ 퍼포먼스 비디오는 큰 사랑을 받으며 공개 15시간 만에 1000만 뷰를 넘는 막강한 파급력을 입증했다.

유정민 텐아시아 기자 hera20214@naver.com