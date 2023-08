사진=방송 화면 캡처



그룹 트렌드지(TRENDZ)가 컴백 타이틀곡 일부를 공개하며 팬들의 기대감을 수직 상승시켰다.



30일 트렌드지(하빛, 리온, 윤우, 한국, 라엘, 은일, 예찬) 공식 SNS 채널을 통해 트렌드지의 세 번째 싱글 앨범 ‘STILL ON MY WAY’(스틸 온 마이 웨이) 하이라이트 메들리 영상이 공개됐다.



공개된 영상에는 ‘STILL ON MY WAY’에 수록된 3곡의 일부 음원과 동시에 콘셉트 포토 촬영 현장이 담겨 더 성숙해진 일곱 멤버들의 비주얼이 담겼다. 영상 속 멤버들은 클래식한 슈트핏과 그윽한 시선 처리로 가을 무드를 극대화, 보기만 해도 설레는 그림을 완성했다.



영상 속 트렌드지의 매력적인 보이스 컬러도 팬들의 마음을 사로잡았다. 첫 수록곡 ‘ven conmigo’(벤 꼰미고)는 함께 앞으로 나아가자는 열정적 메시지와 어울리는 힘 있는 사운드와 목소리가 흘러나와 귓가를 매료시켰다.



특히 트렌드지의 타이틀곡 ‘MY WAY’는 한계에 부딪힐지라도 자신을 깨워 끝까지 나만의 길을 가겠다는 멤버들의 의지가 담긴 곡으로, 파워풀하고 속도감 있는 곡 전개가 강한 여운을 남겼다. 마지막으로 수록된 ‘O.Y.E’(오.와이.이)는 내재된 진정한 자아를 뜨거운 사랑에 빗대어 표현한 곡인만큼, 감성적이고 귀에 착 감기는 멤버들의 목소리가 듣는 이들을 끌어당겼다.



새 싱글 ‘STILL ON MY WAY’는 멤버 한국, 라엘, 예찬이 작사에 참여해 자신만의 색깔을 훨씬 녹인 것은 물론, 전작을 쭉 함께해온 프로듀서 LEEZ(리즈)가 프로듀싱을 맡아 또 하나의 명반을 예고한다. 트렌드지가 10월 20개국 월드투어도 확정하며 전 세계 팬들의 컴백 기대감이 높아진 요즘, 새 싱글 ‘STILL ON MY WAY’로 더 높이 도약할 트렌드지의 진면목이 주목된다.



트렌드지의 세 번째 싱글 앨범 ‘STILL ON MY WAY’는 오는 9월 6일 정오 주요 음원사이트를 통해 공개된다.

