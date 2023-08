[사진 = 아메바컬쳐 제공]

다이나믹 듀오가 정규 10집 Part.2로 변함없는 음원 파워를 입증했다.

다이나믹 듀오의 정규 10집 두 번째 디지털 싱글 ‘2 Kids On The Block – Part.2’(투 키즈 온 더 블럭 파트 투) 타이틀곡 ‘눈물점’은 지난 28일 발매 직후 국내 주요 음원 사이트 지니의 발매 1주 내 최신 차트 1위에 올랐다.

수록곡 ‘정우성이정재 (Feat. 피식대학)’ 또한 지니 발매 ㅇ1주 내 최신 차트에 안착하며 다이나믹 듀오의 변함없는 음원 파워를 보여줬다. 정규 10집의 첫 번째 디지털 싱글 ‘2 Kids On The Block - Part.1’에 실렸던 ‘19’, ‘하루종일’, 최근 역주행으로 뜨거운 화제를 모으고 있는 ‘AEAO’의 스피드업(Sped Up) 버전은 네이버 바이브(VIBE) 급상승 차트에서 1위부터 3위까지 높은 순위로 줄세우기를 기록하기도 했다.

‘2 Kids On The Block’은 다이나믹 듀오가 4년 만에 선보이는 열 번째 정규앨범으로, 음악에 대한 마음만큼은 변함없는 그때 그 시절 ‘2 Kids’로서 다이나믹 듀오의 이야기를 시간의 순서대로 담았다.

이번 Part.2 싱글을 통해 새롭게 공개된 타이틀곡 ‘눈물점’과 수록곡 ‘정우성이정재 (Feat. 피식대학)’는 개코와 최자가 다이나믹 듀오로서 대중에게 알려진 이후의 삶을 진솔하게 풀어내 리스너들의 호평을 얻고 있다.

올해 다이나믹 듀오는 정규 10집을 충실하게 완성해가는 한편 2014년작 ‘AEAO’의 역주행으로 글로벌 음원 차트를 휩쓸고, 국내 순위제 음악 방송 프로그램에 강제 소환되며 허슬 행보를 이어가고 있다.

‘2 Kids On The Block – Part.2’를 성공적으로 발매한 다이나믹 듀오는 연내 본 앨범을 순차적으로 공개할 예정이다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr