(사진=아메바컬쳐)

다이나믹 듀오가 정규 10집의 두 번째 파트를 선보인다.



다이나믹 듀오는 28일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정규 10집의 두 번째 디지털 싱글 ‘2 Kids On The Block - Part.2’(투 키즈 온 더 블럭 파트 투)를 발매한다.



‘2 Kids On The Block’은 다이나믹 듀오의 이야기를 시간의 순서대로 펼쳐낸, 한 장의 이력서 같은 앨범이다. 다이나믹 듀오는 디지털 싱글 형태로 신곡들을 공개하며 정규 10집을 완성해가고 있다. 지난 6월 Part.1이 힙합 팬들의 호평을 얻었고, 이날 공개되는 Part.2에도 신곡 2곡이 추가 수록된다.



타이틀곡 ‘눈물점’과 곡명부터 눈길을 끄는 ‘정우성이정재 (Feat. 피식대학)’, 지난해 선공개된 ‘시간아 멈춰 (Feat. Leellamarz)’까지 총 3곡으로 이뤄진 Part.2는 개코와 최자가 다이나믹 듀오로서 대중에게 알려진 이후의 삶, 사랑, 사색을 담고 있다. 다이나믹 듀오의 진솔한 가사가 이러한 이야기를 설득력 있게 전달한다.



배우 이병헌이 정규 10집의 시작을 여는 Part.1 ‘Intro’ 내레이션을 맡았다면, 이번에는 ‘정우성이정재’에는 인기 유튜브 크리에이터 피식대학 크루들이 피처링으로 참여했다. 다이나믹 듀오와 피식대학은 유쾌하면서도 깊이 있는 메시지로 리스너들에게 신선한 즐거움을 선사할 전망이다.



한편, 다이나믹 듀오의 ‘2 Kids On The Block - Part.2’는 28일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다.

유정민 텐아시아 기자 hera20214@naver.com