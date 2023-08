(사진=퍼스트원 엔터테인먼트)

그룹 나인아이가 일본 투어 첫 팬콘서트를 성료했다.



나인아이는 지난 23일 일본 도쿄에 위치한 토요스 피트(TOYOSU PIT)에서 일본 투어의 첫 팬콘서트를 개최하고 2000여 명의 팬들을 만났다.



이날 나인아이는 최근 발매한 미니 3집 타이틀곡 ‘턴 잇 오프(Turn it off)’ 무대를 비롯해 수록곡 ‘미친 듯이’의 안무를 첫 공개하며 팬들의 기대에 부응했다.



뿐만 아니라 나인아이는 카리스마 넘치는 무대와 대비되는 유쾌한 토크와 게임까지 다채로운 매력을 발산했다.



지난 8월 3일 ‘NEW MIND’ 앨범과 함께 컴백한 나인아이는 타이틀곡 ‘턴 잇 오프(Turn it off)’를 신선한 신스팝 장르곡으로 '4세대 대표 청량돌'의 존재감을 제대로 각인시켰다.



또 사이버 도시와 드론의 모습과 청량하고 만화 같은 상반된 모습을 드러낸 뮤직비디오를 통해 나인아이 만의 특별한 감성과 매력을 드러냈다. 특히 버추얼 스튜디오에서 진행된 이번 뮤직비디오는 가상환경을 버추얼 프로덕션 기술로 완벽히 구현해 감각적인 영상미를 선보였다.



‘턴 잇 오프’ 뮤직비디오는 공개된 지 20일 만에 1300만 뷰를 돌파하고, 유튜브 글로벌 인기 MV 65위에 오르며 화제를 뜨거운 화제를 모았다.



나인아이는 미니 3집 발매 후 글로벌 아티스트로 활발한 활동을 펼치고 있다.



지난 16일에는 스트리트 캐주얼 브랜드 LMC(LOST MANAGEMENT CITIES, 엘엠씨)와 일본 하이엔드 스트릿 브랜드 WIND AND SEA 함께한 협업 컬렉션의 글로벌 모델로 발탁됐다.



한편 나인아이는 일본 도쿄에 이어 오사카와 나고야를 잇는 팬콘서트 투어 공연을 이어간다.

유정민 텐아시아 기자 hera20214@naver.com