형원의 '채씨표류기', 몬베베 얼마나 좋아

'믿듣퍼' 몬스타엑스(MONSTA X) 형원이 단독 웹예능으로 팬들을 찾아온다.소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면, 형원은 유튜브 채널 '채씨표류기'를 통해 팬들과 소통할 예정이다.오는 9월 1일 첫 에피소드 공개에 앞서 베일에 싸인 '채씨표류기'는 SNS를 통해 의문의 사진과 함께 유튜브 채널 계정 오픈 소식을 알렸다. 유튜브 채널 설명에 적힌 '계획이 없다고 엉망인 인생은 아니니까'라는 문구가 프로그램에 대한 궁금증을 더욱 자극한다.앞서 지난해 8월 형원은 유튜브 채널 '차린건 쥐뿔도 없지만'에 출연해 화제를 모은 바 있다. 당시 형원은 시선을 강탈하는 잘생긴 외모와 함께 MC 이영지에게 외모만큼이나 빛나는 매너를 보여줘 보는 이들의 마음을 설레게 했고, 인간관계와 관련된 토크에서는 진심 어린 조언으로 선배미를 뽐내며 시청자들의 시선을 사로잡았다.해당 영상은 형원의 매력을 재발견했다는 평을 받으며 공개와 동시에 연일 인기 급상승 동영상 1위를 차지하는 등 많은 사랑을 받았다. 인기에 힘입어 현재 영상은 1776만 뷰 이상의 조회수를 기록하고 있다.형원은 소속사 스타쉽엔터테인먼트를 통해 "'재밌는 콘텐츠 보여드리기 위해 열심히 준비하고 있다. 콘텐츠가 공개되는 날까지 기대 많이 해 주셨으면 좋겠다"라고 소감을 전했다.2015년 몬스타엑스로 데뷔한 형원은 압도적인 비주얼과 돋보이는 피지컬을 자랑하며 각종 화보와 광고 모델로 많은 러브콜을 받고 있다. 뿐만 아니라 그룹 활동은 물론 프로듀싱으로 영역을 확장한 형원은 몬스타엑스 앨범 수록곡 프로듀싱, 외부 아티스트 앨범 프로듀싱으로 무궁무진한 음악적 색깔을 드러냈고, 최근에는 셔누X형원으로 유닛을 결성하며 타이틀곡 '러브 미 어 리틀(Love Me A Little)' 프로듀싱을 비롯해 수록곡 '롤 위드 미(Roll With Me)'를 통해 음악적 성장을 증명했다.이와 함께 수준급 디제잉 실력으로 갖춘 형원은 DJ H ONE으로도 활동하며 폭넓은 음악적 스펙트럼을 보여주고 있다. 이밖에 형원은 연기, 라디오 DJ, 음악방송 MC 등 다방면에서 활약하며 '만능캐'로 자리매김했다.한편, 형원의 단독 웹예능 '채씨표류기'는 오는 9월 1일 오후 7시 첫 에피소드를 공개한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr