그룹 틴탑(TEEN TOP·천지, 니엘, 리키, 창조)이 앙코르 콘서트를 개최한다.

18일 오후 소속사 티오피미디어는 틴탑의 공식 SNS 채널을 통해 '2023 TEEN TOP we gonna rock it drop it top it hey don't stop it pop it LIVE(2023 틴탑 위고 락잇 드랍잇 탑잇 헤이돈 스탑잇 팝잇 라이브)' 앙코르 콘서트 개최 소식과 함께 포스터를 공개했다.

이에 따르면 틴탑은 오는 10월 7일과 8일 양일간 서울 마포구 신한pLay 스퀘어 라이브홀에서 콘서트를 개최한다. 지난 7월 완전체 앨범인 'TEEN TOP [4SHO](틴탑 [포슈어])’를 발매하며 2세대 아이돌 컴백의 포문을 연 틴탑. 여세를 몰아 단독 콘서트까지 개최한 후 팬들의 폭발적인 앙코르 성원에 힘입어 열리는 공연이다.

앞서 진행된 틴탑의 콘서트는 눈과 귀가 즐거운 명품 공연으로 호평받았다. 특히 멤버들은 2시간 30분 이상의 긴 러닝타임 동안 논스톱 댄스 릴레이 무대를 선보이며 관객과 하나 되는 즐거운 공연을 완성했다.

이번 앙코르 콘서트 역시 공연장을 찾은 모두가 함께 뛰어놀 수 있는 축제의 장이 될 예정이다.

더 나아가 틴탑은 이번 공연을 시작으로 본격적인 콘서트 브랜드화에 나선다. 이들은 'TEEN TOP we gonna rock it drop it top it hey don't stop it pop it LIVE'라는 타이틀 아래 댄스곡으로만 채운 국내 유일 '올타임 댄스 콘서트'를 정기적으로 선보일 계획이다.

전 국민이 콘서트 타이틀을 자연스럽게 내뱉을 수 있도록 틴탑 고유의 콘서트를 만드는 것이 목표. 틴탑은 자신들의 시그니처인 빠른 템포곡과 퍼포먼스를 온전히 즐길 수 있는 구성으로 기존 공연과 차별화를 꾀했다.

틴탑은 소속사를 통해 "팬들과 가까이 그리고 자주 만날 기회가 생겨 기쁘다. 엔젤들과 다 함께 즐길 수 있는 하나의 축제로 자리 잡고 싶다"고 소감을 전했다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr