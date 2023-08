사진=송혜교 SNS 제공

배우 송혜교가 청초한 미모를 뽐냈다.



16일 송혜교는 개인 SNS를 통해 사진과 글을 게시했다.

공개된 사진에는 주형선 헤어스타일리스트와 함께 커피타임을 즐기고 있는 송혜교의 모습이 담겨 있다. 또한 "with an old friend"라는 글과 함께 절친한 사이임을 드러냈다.

무엇보다 송혜교는 화장기 하나 없는 얼굴에도 청초하게 빛나는 피부가 시선을 잡아끈다.

한편 송혜교는 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'로 제 2의 전성기를 맞고 있다.

