그룹 포르테나가 첫 번째 싱글의 리릭포스터를 공개했다.



지난 15일 포르테나는 공식 SNS 계정을 통해 첫 번째 디지털 싱글 ‘Miracle (우리라는 기적)’의 리릭포스터를 공개했다.



JTBC ‘팬텀싱어4’에서 테너 4명의 만남으로 화제를 모으며 최종 준우승을 차지한 크로스오버 그룹 포르테나(이동규, 오스틴 킴, 서영택, 김성현)는 오는 22일 오후 6시 첫 번째 싱글 ‘Miracle (우리라는 기적)’을 발매한다. 이어 신보의 분위기를 담은 리릭포스터를 공개하며 이목을 끌었다.



공개된 리릭포스터에는 가사 일부인 “Take away all this fear, all this pain 우리라는 기적”이라는 글귀와 함께 타이틀인 ‘Miracle’, 앨범 발매일시인 2023.08.22 6PM (KST)이 함께 표기되어 발매를 예고했다.



특히, 싱글의 주제인 ‘기적’을 상징하는 푸른색 장미를 중심으로 겹쳐진 포르테나 멤버 4명의 손이 어우러지며 신곡에 대한 궁금증과 기대감을 고조시켰다.



이번 포르테나의 첫 번째 싱글에는 그룹 어반자카파의 멤버 권순일과 작곡가 James Son이 곡작업에 참여해 독보적인 음악적 색으로 곡의 완성도를 높였다. ‘Miracle (우리라는 기적)’은 어반자카파 권순일이 기적처럼 한 팀이 된 포르테나를 떠올리며 오직 포르테나만을 위해 작업한 곡으로, 가슴이 벅차오르는 아름다운 곡을 들은 현장 관계자들의 찬사가 끊이지 않았다는 후문이다.



‘Miracle (우리라는 기적)’은 어렵고 힘들 때 힘이 될 수 있는 희망적인 분위기의 곡으로, 포르테나 4인의 완벽한 하모니를 선사할 예정이다.



한편, 포르테나는 오는 22일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 신곡 ‘Miracle’을 발매한다.

