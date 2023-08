(사진=플레디스)

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)의 일본 신곡이 선공개됐다.



세븐틴은 오는 23일 발매되는 첫 일본 베스트 앨범 ‘ALWAYS YOURS’에 수록된 신곡 ‘Sara Sara’를 16일 0시 각종 음원 사이트를 통해 공개했다.

‘Sara Sara’는 일본어로 “사물이 거침없이 나아가거나 흐르는 모양”을 의미한다. 세븐틴은 팝 장르 곡인 ‘Sara Sara’의 가사를 통해 오랜 시간 함께해 온 캐럿들에게 “우리는 여기까지 흘러왔고 여전히 흐르고 있고 앞으로도 함께 흘러갈 것”이라는 사랑과 감사의 인사를 전한다.



‘ALWAYS YOURS’에는 신곡 ‘Ima -Even if the world ends tomorrow-(今 -明日 世界が終わっても-)’, ‘Sara Sara’와 함께 일본 데뷔 앨범에 수록됐던 ‘CALL CALL CALL!’과 ‘HIGHLIGHT’, ‘Lean On Me’, ‘20’, ‘LOVE LETTER’의 일본어 버전, 일본 첫 번째 EP에 수록됐던 ‘DREAM’과 ‘Rock with you’, ‘All My Love’의 일본어 버전 등 총 27곡이 수록된다.



한편, 세븐틴은 데뷔 후 최대 규모의 일본 돔 투어인 ‘SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ TO JAPAN’을 펼친다. ‘SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ TO JAPAN’은 9월 6~7일 도쿄 돔, 11월 23~24일 베루나 돔(사이타마), 11월 30일과 12월 2~3일 반테린 돔 나고야, 12월 7일과 9~10일 교세라 돔 오사카, 12월 16~17일 후쿠오카 페이페이 돔 등 일본 5개 도시에서 열린다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr