그룹 스테이씨(STAYC)가 음원 일부를 선공개했다.



스테이씨(수민, 시은, 아이사, 세은, 윤, 재이)는 지난 13일 공식 SNS를 통해 세 번째 미니앨범 ‘TEENFRESH (틴프레시)’의 하이라이트 메들리를 공개했다.



공개된 영상에는 러블리하고 키치한 무드가 돋보이는 감각적인 영상과 함께 타이틀곡 ‘Bubble (버블)’부터 ‘Not Like You (낫 라이크 유)’ ‘I Wanna Do (아이 워너 두)’ ‘Be Mine (비 마인)’까지 4개 트랙의 음원 일부가 담겨 있다.



‘Bubble’은 경쾌한 신스 베이스 사운드와 한번 들으면 잊히지 않는 중독적인 훅이 포인트인 곡으로, 나를 괴롭히는 남의 시선과 말들을 금방 사라질 거품에 빗대어 스테이씨만의 유쾌하고 긍정적인 메시지로 풀어냈다.



이외에도 스테이씨만의 당찬 다짐을 담아낸 ‘Not Like You’, 항상 곁을 지켜주겠다는 메시지를 녹여낸 알앤비 장르 ‘I Wanna Do’, 소녀의 서툰 사랑을 그린 Y2K 감성의 얼터너티브 팝 장르 ‘Be Mine’ 그리고 ‘Bubble’의 sped Up 버전과 영어 버전까지 다채로운 장르의 총 6곡이 스테이씨의 음악적 성장을 입증할 예정이다.



‘TEENFRESH’는 스테이씨만의 전매특허 틴프레시 매력을 담아낸 앨범이다. 데뷔 이래 틴프레시라는 고유의 장르와 콘셉트를 개척하며 글로벌 팬들의 사랑을 받아온 만큼, 스테이씨는 차별화된 청량함과 긍정적인 에너지를 담아 틴프레시의 정수를 선보인다.



한편, 스테이씨의 세 번째 미니앨범 ‘TEENFRESH’는 오는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

