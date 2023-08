(사진=요구르트 스튜디오)

조문근이 ‘잉어님과 떡볶이’ OST에 참여한다.



14일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 조문근이 참여한 웹툰 ‘잉어님과 떡볶이’ OST ‘일기예보’가 발매된다.



이번 OST는 항상 예상과 달리 어긋나는 마음을 일기예보에 비유한 가사가 돋보이는 곡이다. ‘Love is like a Shower/빗나간 일기예보처럼/예고없이/내 맘을 적신 너 Baby/한 번만 다시 내게 기횔 줄래/Love is like a Shower/우산 대신 맘을 챙길게’와 같이 위트 있는 가사가 듣는 재미를 배가한다.



조문근은 리드미컬한 보컬과 특유의 감성을 곡에 잘 녹여내 작품의 분위기를 더욱 고조시켰다.



또한 조문근은 Mnet ‘슈퍼스타K’ 준우승에 이어 ‘보이스트롯’ TOP3에 등극하며 독보적인 색깔을 지닌 뮤지션으로 인정받고 있다. 또한 다수 드라마와 웹툰 OST에 참여하며 큰 사랑을 받고 있다.



‘잉어님과 떡볶이’는 낚시를 좋아하는 가수 KCM이 잉어 한 마리를 잡게 되면서 벌어지는 일을 담은 웹툰.



한편, 조문근이 참여한 웹툰 '잉어님과 떡볶이' OST '일기예보'는 14일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

