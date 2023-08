(사진=브레이브 엔터테인먼트)

그룹 다크비가 새 앨범 트랙 프리뷰를 통해 로맨틱한 감성을 선사했다.



소속사 브레이브 엔터테인먼트는 11일 자정, 공식 유튜브 채널 및 SNS를 통해 다크비(이찬, 디원, 테오, 지케이, 희찬, 룬, 준서, 유쿠, 해리준)의 미니 6집 리패키지 ‘We Love You’(위 러브 유)의 트랙 프리뷰 영상을 게재했다.



세로 버전으로 특별하게 제작된 이번 트랙 프리뷰에는 다크비의 신보 재킷 이미지와 촬영 현장의 무드를 엿볼 수 있는 비하인드 영상으로 구성되어 팬들의 이목을 끌었다.



영상에는 신보의 더블 타이틀곡 ‘말했잖아’, ‘All yours’(올 유어즈)를 포함해 ‘Paradaise’(파라다이스), ‘말했잖아 (Remix)’등 4곡의 신곡과 전작 수록곡인 ‘I Need Love’(아이 닛 럽), ‘More than 100 reasons’(모얼 댄 원헌드레드 리즌스), ‘Feeling’(필링), ‘1 on 1’(원 온 원)까지 총 8곡의 음원 일부가 담겼다.



타이틀곡 ‘말했잖아’는 밴드 사운드와 신스 사운드가 어우러진 팝 장르의 곡으로 첫눈에 반해 사랑에 빠진 마음을 로맨틱한 가사로 녹여냈다. 또 하나의 타이틀곡 ‘All yours’(올 유어즈)는 다크비의 발매 곡 중 처음으로 영어 버전으로 제작되어 글로벌 팬들의 기대를 한 몸에 받고 있다.



한편, 다크비의 신보 ‘We Love You’(위 러브 유)는 오는 14일 오후 6시, 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr