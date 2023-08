(사진=MBC ON)

손태진과 불타는 F4가 극과 극 매력으로 시청자들의 시선을 사로잡았다.



손태진과 불타는 F4(민수현, 김중연, 박민수, 공훈)는 지난 10일 방송된 MBC ON ‘트롯챔피언’에 출연했다.



이날 손태진은 신곡 ‘참 좋은 사람 (You make me shine)’으로 무대에 올랐다. 손태진은 특유의 안정적인 중저음 보이스와 탄탄한 가창력으로 완성도 높은 무대를 완성했다.



이후 무대에 오른 불타는 F4는 ‘NO 징징’ 무대를 최초로 공개했다. 민수현과 김중연, 박민수, 공훈은 여유 넘치는 바이브와 당찬 에너지로 완성도 높은 무대를 꾸미며 관객들의 흥을 돋웠고, 보는 이들을 웃음 짓게 만드는 에너지로 색다른 재미를 선사했다.



‘참 좋은 사람’은 보이지 않는 곳에서도 변함없는 사랑을 주고, 가슴 졸이며 기다려준 팬들을 위한 손태진의 헌정곡이다. 트로트계의 레전드 싱어송라이터 설운도가 ‘참 좋은 사람’의 작사와 작곡을 맡아 팬들을 향한 손태진의 애틋한 마음을 완성도 높게 녹여냈다.



‘NO 징징’은 세상에 맞서 포기하지 않고, 어떤 고난이 와도 부딪혀 보겠다는 패기 가득한 메시지를 담아낸 곡이다. 도로 교통법 전문 변호사이자 방송인인 한문철 변호사가 작사에 참여해 독창적인 화법을 담아냈다.



한편, ‘불타는 트롯맨’ TOP7은 각종 방송 출연과 ‘불타는 트롯맨’ TOP7 전국투어 콘서트를 통해 가까이서 팬들을 만나고 있다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr