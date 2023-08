(사진=안테나)

싱어송라이터 권진아가 신곡 뮤직비디오 티저를 공개했다.



권진아는 지난 8일 공식 유튜브 채널에 DS ‘Love Me Love Me의 뮤직비디오 티저를 올렸다. 영상에는 혼자만의 시간을 보내는 권진아의 모습이 담겼다. 통통 튀는 사운드와 어우러지는 권진아의 발랄한 매력이 돋보인다.



특히, 권진아는 포인트 액세서리가 특징인 다채로운 스타일링을 완벽히 소화해 눈길을 끈다. 권진아의 패셔너블한 면모와 케이크, 불꽃, 하트 모양의 오브제 등 위트 있는 소품은 보는 재미를 더했다.



‘Love Me Love Me’는 여름 감성이 물씬 풍기는 시원한 사운드와 권진아의 청량한 음색이 어우러진 곡이다. 권진아가 작사와 작곡에 참여, 사랑에 빠진 이의 감정을 순수하고 솔직한 가사로 풀어냈다.



한편, 권진아의 DS ‘Love Me Love Me’는 오는 10일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr