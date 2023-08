흥행작 없는 하니 "연기한지 5년, 슬럼프 왔다…1시간씩 명상" ('브런치카페')

배우 안희연(EXID 하니)이 연극을 도전하게 된 계기를 밝혔다.1일 방송된 MBC라디오FM4U '이석훈의 브런치카페(이하 '브런치카페')'에는 연극 '3일간의 비' 배우 류현경, 안희연, 김주헌이 출연했다.이날 안희연은 "연기를 시작한지 5년째다. 계속 신나서 했었는데 그대로인 것 같은 느낌이 들더라. 그래서 새로운 자극으로 채우고 싶은 시기였는데 마침 감사하게도 연극 제의가 들어왔다. 연극을 하면 내가 원하는 것을 얻을 수 있을 것 같았다"고 연극에 도전한 이유를 밝혔다.이어 "겁이 엄청 났다. 명상을 하루에 1시간 쪼개서 많이 하는데 이거 하기 전엔 명상 1시간을 무조건 하고 갔다. 너무 도움이 됐다"라고 말했다.안희연은 "오만석 연출님이신데 전 연기로 무대를 서본 적이 없으니까 그 특이점에 대해 설명을 해주셨다. 300명과 싸우는 기운을 내야한다고 하시더라. 그게 이해가 안갔는데 무대를 서니까 그게 뭔지 너무 알겠고 그런 역량이 계속 개발이 되는 느낌이었다"라고 덧붙였다.'역주행' 아이콘이기도 한 안희연은 안방극장서 방송된 작품은 흥행을 맛보는데 실패했다. JTBC 'IDOL [아이돌 : The Coup]'은 12부 전회 시청률 0%라는 타이틀까지 얻으며 뼈아픈 굴욕을 맛봤다. '엑스엑스(XX)', MBC '시네마틱드라마 sf8-하얀 까마귀'부터 카카오TV 웹드라마 '아직 낫서른'과 웨이브 오리지널 '유 레이즈 미 업 (You Raise Me Up)' 역시 큰 반응을 일으키지 못했다. 최근 공개된 ‘사랑이라 말해요’도 쓸쓸히 막을 내렸다.한편 연극 '3일간의 비'는 1995년과 1960년대의 두 시대적 배경을 바탕으로 유명 건축가인 아버지의 유산을 정리하던 중 발견된 일기장을 통해 과거 부모 세대의 진실을 들여다보는 작품이다. 오는 10월 1일까지 동국대학교 이해랑예술극장에서 공연된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr