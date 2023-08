(사진=소속사)

그룹 에버글로우가 대체 불가한 ‘걸스 파워’를 예고했다.



에버글로우(이유, 시현, 미아, 온다, 아샤, 이런)는 지난달 31일과 8월 1일 0시 공식 SNS를 통해 네 번째 싱글 앨범 ‘ALL MY GIRLS (올 마이 걸스)’의 콘셉트 포토를 게재했다.



먼저 시현, 아샤, 온다의 개인 콘셉트 포토가 공개됐다. 시현은 긴 흑발 머리를 양갈래로 스타일링하고 물오른 미모를 드러냈다. 또 입술 피어싱과 파격적인 의상 착장으로 강렬한 카리스마를 선보였다.



아샤는 깊은 눈매를 강조한 메이크업으로 눈길을 끌었다. 또한 강인함이 느껴지는 의상으로 매력적인 전사의 이미지를 완성했다. 화사한 금발 머리의 온다는 두 사람과는 또 다른 은은한 카리스마를 선보였다. 유니크한 의상 역시 완벽하게 소화하며 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 이끌었다.



이어 미아, 이런, 이유의 이미지가 공개됐다. 미아는 숏커트로 변신해 한층 시크한 매력을 선사했다. 이런은 핑크색 머리로 핫하면서도 러블리한 비주얼을 선보였다. 마지막으로 이유는 개성 있는 레이어드컷과 어울리는 통통 튀는 에너지를 발산하며 에버글로우만의 '걸스 파워'를 완성했다.



‘ALL MY GIRLS’는 에버글로우가 전작 ‘RETURN OF THE GIRL (리턴 오브 더 걸)’ 이후 1년 8개월 만에 선보이는 신보다. 콘셉트 포토를 통해 더 당당하고 과감한 매력을 예고한 에버글로우가 음악적으로는 어떤 성장을 선보일지 기대가 높아진다.



한편, 에버글로우의 네 번째 싱글 ‘ALL MY GIRLS’는 오는 18일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

