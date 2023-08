(사진=안테나)

권진아가 색다른 매력을 예고했다.



권진아는 지난달 31일 공식 SNS에 DS ‘Love Me Love Me’의 캐릭터 트레일러를 올렸다. 이는 신곡의 화자를 설명하는 영상으로, 신곡의 무드를 예고해 기대감을 높였다.



영상에는 혼자만의 시간을 즐기는 권진아의 모습이 담겼다. 권진아는 호기심 가득한 표정으로 방안의 소품들을 탐구하는가 하면, 헤드폰을 끼고 리듬을 타는 등 발랄한 면모를 자랑했다.

권진아의 순수하고 맑은 비주얼이 돋보이는 가운데, ‘Love Me Love Me’의 하이라이트 음원과 노랫말 일부가 공개됐다. ‘Love Me Love Me’는 통통 튀는 사운드의 R&B 팝 장르로, 권진아의 청량한 음색이 돋보이는 여름 감성의 곡이다. .



한편, 권진아는 오는 10일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 DS ‘Love Me Love Me’를 발매한다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr