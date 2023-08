(사진=브레이브 엔터테인먼트)

다크비(DKB)가 커밍순 티징 콘텐츠로 컴백 기대감을 고조시켰다.



소속사 브레이브 엔터테인먼트는 1일 자정, 다크비(이찬, 디원, 테오, 지케이, 희찬, 룬, 준서, 유쿠, 해리준)의 공식 유튜브 및 SNS에 컴백 소식을 알리는 ‘[We Love You] COMING SOON ’([위 러브 유] 커밍순) 티징 콘텐츠를 게재했다.



커밍순 티징 콘텐츠에는 물결치듯 찰랑이는 실크 천과 새 앨범명 ‘We Love You’(위 러브 유)의 세련된 로고가 담겨 눈길을 끄는 가운데, 유려한 피아노 선율이 귓가를 사로잡아 신곡 무드에 대한 궁금증을 증폭시킨다.



다크비의 이번 앨범은 지난 6월 발매한 미니 6집 ‘I Need Love’(아이 닛 럽) 이후 2개월 만에 선보이는 신보다.

앞서 파워풀한 청량 에너지가 돋보이는 ‘I Need Love’(아이 닛 럽)으로 글로벌 차트에서 두각을 드러내며 커리어 하이 행진을 이어갔던 만큼 이들의 신보에 대한 글로벌 팬들의 기대가 모이고 있다.



한편, 커밍순 티징 콘텐츠를 공개하고 본격 컴백 신호탄을 쏘아 올린 다크비는 오는 8월 12일, 서울 예스24 라이브 홀에서 첫 번째 팬 콘서트 다크비 더 퍼스트 팬콘 <더 퍼스트 러브>)를 개최한다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr