그룹 인피니트 / 사진제공=인피니트 컴퍼니

그룹 인피니트가 7년여 만에 완전체로 JTBC '아는 형님'을 찾는다.27일 텐아시아 취재 결과 인피니트는 이날 녹화하는 '아는 형님'에 6명의 멤버 모두 참여한다. 인피니트가 완전체로 '아는 형님'에 출연하는 것은 2016년 10월 이후 처음이다. 드라마 촬영 등 개인 일정으로 바쁜 와중에도 여섯 멤버들은 완전체로 함께하기 위해 애썼다는 후문이다.인피니트는 오는 31일 일곱 번째 미니 앨범 '비긴(13egin)'을 발매한다. 인피니트의 완전체 컴백은 2018년 발매한 정규 3집 앨범 '탑시드(TOP SEED)' 이후 5년 만이다. 앨범명 '비긴'의 'B'는 숫자 '13'으로 표기돼 데뷔 13주년을 맞이한 인피니트의 새로운 발걸음을 예고한다.이번 앨범에는 타이틀곡은 '뉴 이모션스(New Emotions)'을 비롯해 '인트로 : 13(Intro : 13)', '시차', '아이 갓 유(I Got You)', '파인드 미(Find Me)', 그리고 타이틀곡 '뉴 이모션스'의 인스트루멘탈(반주) 트랙 등 6곡이 수록된다.인피니트는 오는 8월 19~20일 서울 올림픽공원 체조경기장(KSPO DOME)에서 단독 콘서트 '컴백 어게인(COMEBACK AGAIN)'을 개최한다. 티켓은 오픈 직후 초고속 매진돼 여전한 '티켓 파워'를 실감케 했다. 인피니트는 티켓 부정 거래로 인한 피해를 줄이고 더 많은 팬들과 만나고자 판매가 보류된 일부 좌석의 추가 오픈을 확정하기도 했다.인피니트는 올해 초 멤버들이 완전체 활동에 대한 뜻을 모아 인피니트 컴퍼니를 설립했다. 대표자는 리더인 김성규다. 지난 5년간 솔로 아티스트로 다방면에서 활발한 활동을 이어온 여섯 멤버가 완전체로서 새 앨범 활동을 통해 한층 업그레이드된 음악과 원조 '칼군무돌'다운 화려한 퍼포먼스를 선보일 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr