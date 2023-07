(사진=초이크리에이티브랩)

인기 걸그룹 에이핑크(Apink)가 완전체로 뭉쳤다.



에이핑크는 지난 23일 필리핀 마닐라의 Smart Araneta Coliseum(스마트 아라네타 콜리세움)에서 열린 ‘Be You 3: The World Will Smile’(비유 3: 더 월드 윌 스마일) 자선 공연에 참석했다.

이날 에이핑크는 정은지를 포함한 완전체로 무대에 올라 ‘NoNoNo(노노노)’ 등 자신들의 히트곡을 연달아 선보였고, 공연장을 찾은 7천여 명의 팬들은 떼창으로 에이핑크의 열정적인 무대에 화답했다.

에이핑크는 “뜻깊은 무대에 올라 좋은 공연을 하게 돼 즐거웠다. 열광적인 환호를 보내준 팬들에게도 너무 감사드린다”고 전했다.

한편 에이핑크는 멤버별 개인 활동은 물론 팀 활동도 병행하며 계속해서 팬들과 적극적인 소통을 이어나갈 예정이다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr