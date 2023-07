NCT 도영 /사진=텐아시아 DB

그룹 NCT 도영이 tvN 토일드라마 '이번 생도 잘 부탁해' OST에 참여한다.21일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 도영이 부른 '이번 생도 잘 부탁해'의 여섯 번째 OST 'Here with me'(히어 위드 미)는 오는 23일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.'Here with me'는 미스터리 하고 몽환적인 엠비언트 기타를 시작으로 점진적으로 더해지는 강렬한 밴드 사운드와 시네마틱 퍼커션, 화려한 현악기들의 연주가 돋보이는 곡으로, 도영의 뛰어난 가창력과 호소력 짙은 보컬이 곡의 감정선을 극대화한다.도영은 NCT 활동을 통해 부드러운 보이스와 탄탄한 가창력을 인정받고 있음은 물론, 드라마 '낭만닥터 김사부 3', 일본 드라마 '별이 내리는 밤에', '나를 사랑하지 않는 X에게', '사운드트랙#1', '유미의 세포들', '심야카페' 등 다수 OST에 참여했다.도영이 속한 NCT는 8월 26일 인천 문학경기장 주경기장에서 스타디움 콘서트 'NCT NATION : To The World'(엔시티 네이션 : 투 더 월드)를 개최한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr