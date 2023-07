(사진=AOMG)

유겸 (YUGYEOM)이 6개월 만에 컴백한다.



오는 24일 유겸은 새 디지털 싱글 [LOLO]를 발매한다. [LOLO]는 [Ponytail] 이후 6개월 만에 준비한 신보다. 동명의 타이틀곡 ‘LOLO’와 함께 ‘Say Nothing (Feat. 이하이)’까지 완성도 높은 총 2곡이 수록된다.



특히 이하이의 피처링 소식이 눈길을 끈다. ‘Say Nothing’을 통해 첫 호흡을 선보이는 두 사람의 음색 합에도 기대감이 모아진다.



앞서 AOMG는 공식 SNS 계정을 통해 ‘LOLO’의 이미지 티저, 뮤직비디오 티저 영상을 차례로 공개했다. 감각적인 이미지가 유겸의 새로운 모습에 대한 기대감을 고조시킨다.



매력적인 음색과 퍼포먼스는 물론 작사, 작곡을 통해 음악적 역량을 보여주고 있는 유겸은 2021년 AOMG에 정식 합류한 이후 EP [Point Of View: U]와 디지털 싱글 [Take You Down], [Ponytail] 등 탄탄한 솔로 디스코그래피를 쌓아가고 있다.



이번 [LOLO]에서는 어떤 음악 컬러를 선보일지 관심이 높아진다.



한편, 유겸의 새 디지털 싱글 [LOLO]는 오는 24일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr