(사진=울프번)

BXB(비엑스비)가 내달 3일 컴백한다.



소속사 울프번은 오는 8월 3일 오후 6시 BXB의 첫 싱글 ‘Chapter 1. Our Youth(챕터 1. 아워 유스)‘ 발매를 확정 짓고, 지난 20일과 오늘(21일) 공식 SNS를 통해 컴백 트레일러 영상과 스케줄러를 공개했다.



이번 신보는 지난 1월 발매한 인트로 앨범 ‘도약 (跳躍; Fly Away)’ 이후 약 7개월 만에 발표하는 앨범으로, 프로젝트 그룹 APR PROJECT(에이피알 프로젝트)를 거쳐 인트로 앨범으로 새로운 시작을 알린 BXB의 본격적인 청춘의 서사를 여는 앨범이다.



지난 20일 공개된 컴백 트레일러 영상에는 뮤직비디오 촬영 현장인 학교 교실을 배경으로, 교복을 입은 멤버들의 풋풋하고 해사한 모습이 그려졌다. 특히 시험지 지문을 연상케 하는 종이에 전작 ‘도약 (跳躍; Fly Away)’의 가사지가 쓰여 유기적으로 연결되는 청춘의 메시지에 대한 궁금증을 증폭시켰다.



이어 21일 공개된 컴백 스케줄러에 따르면 오는 24일부터 27일까지 멤버들의 다채로운 매력이 느껴지는 개인, 그룹 콘셉트 포토를 시작으로, 29일부터 8월 1일까지 멤버별 트레일러 영상이 공개되며, 8월 2일 뮤직비디오 티저로 컴백 열기를 최고조로 끌어올린다.



BXB는 현재 멤버 준(보컬)이 건강상의 이유로 휴식기를 가지고 있는바, 이번 신보 ‘Chapter 1. Our Youth’를 비롯해 건강이 완전하게 회복되는 시점까지 지훈(보컬), 현우(랩, 댄스), 시우(랩), 하민(보컬) 4인 체제로 활동할 예정이다.



한편, BXB는 공식 SNS를 통해 첫 싱글 ‘Chapter 1. Our Youth’ 컴백 프로모션 콘텐츠를 순차 공개할 계획이다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr