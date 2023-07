사진= JMG(로칼하이레코즈) 제공





싱어송라이터 썬킴(SUN KIM)이 몽환적인 매력의 신곡을 발매한다.



13일 정오 각종 음원사이트를 통해 썬킴의 디지털 싱글 ‘I Just Wanna Know’(아이 저스트 워너 노우)가 발매됐다.



‘I Just Wanna Know’는 썬킴의 기타 연주와 신디사이저로 채워진 특유의 몽환적인 벌스가 매력적인 곡으로, 묵직하지만 멜로디컬한 베이스를 중심으로 호소력 있는 보컬을 들을 수 있다.



특히 썬킴이 ‘우리들이 어디에서 왔고 어디로 향해가는지’에 대한 철학적 질문을 노래하는 아티스트인 만큼, 이번 ‘I Just Wanna Know’ 역시 철학적인 내용이 담겨있다.



썬킴은 이 우주 속 세상에 대한 의문과 고통을 통한 그의 자아성장을 ‘I Just Wanna Know’를 통해 표현, 발매와 동시에 리스너들의 귀를 사로잡고 있다.



어떠한 주제와 분위기를 가져다 놓아도 자신의 색깔을 여지없이 투과하여 승화시키는 싱어송라이터 썬킴이 ‘I Just Wanna Know’로 돌아온 가운데, 그의 스펙트럼이 앞으로 얼마나 더 넓어질지에도 이목이 집중된다.



한편, 썬킴의 신곡 ‘I Just Wanna Know’는 각종 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.

사진= JMG(로칼하이레코즈) 제공

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr