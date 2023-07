그룹 뉴진스. / 사진=텐아시아DB

그룹 뉴진스(New Jeans)와 에이티즈(ATEEZ)가 한터차트에서 음반 파워를 보여주며 글로벌 인기를 입증했다.실시간 음악차트 한터차트는 10일 오전 10시, 7월 2주 차 주간차트를 발표했다. 뉴진스와 에이티즈는 한터차트 7월 2주 주간차트에서 1위에 올랐다.지난 7일, 미니 2집의 선공개 싱글 'Super Shy'로 돌아온 뉴진스sms 주간 월드차트, 음반차트에서 1위를 차지하며 한터 주간차트 2관왕을 달성했다. 월드차트는 음반, 음원, 인증, SNS, 미디어 등 케이팝 아티스트의 글로벌 데이터를 바탕으로 집계, 발표되는 한터차트의 종합차트다. 뉴진스의 월드 지수는 1만8009.98점으로, 월드차트의 5개 부문 중 음반 부문에서 강세를 보였다.뉴진스에 이어 세븐틴이 2위, 엔하이픈이 3위의 자리에 올랐다. 주간 월드차트 1위부터 3위 모두 하이브 레이블 소속 아티스트들이 포진하며 하이브의 글로벌 인기를 실감케 했다. 뉴진스는 주간 월드차트에 이어 주간 음반차트에서도 1위에 등극했다.7월 3일부터 9일까지 집계된 주간 음반차트에서 'NewJeans 1st EP 'New Jeans''는 음반 지수 10만3394.80점 (판매량 8만1875장)을 기록했다. 'NewJeans 1st EP 'New Jeans''는 작년에 발매한 앨범이지만 다시 한번 주간 음반차트 1위에 오르며 오래도록 사랑받는 앨범임을 증명했다.뉴진스에 이어 엔하이픈의 'DARK BLOOD'가 음반 지수 5만9750.44점 (판매량 5만1898장)으로 2위, 뉴진스의 'OMG'가 음반 지수 5만6843.42점 (판매량 5만7099장)으로 3위에 올랐다. 주간 음반차트에서도 하이브 레이블 소속 아티스트들의 강세가 두드러졌다.주간 인증차트에서는 에이티즈가 1위였다. 'THE WORLD EP.2 : OUTLAW'는 지난 한 주간 프랑스에서 가장 높은 인증률을 보였다. 유럽, 아시아, 남아메리카 등 다양한 대륙에서 높은 인증률을 보이며 에이티즈의 글로벌 인기를 증명했다. 이어 샤이니가 2위, 스트레이 키즈가 3위에 오르며 보이그룹의 저력을 보여줬다.한터차트의 7월 2주 차 주간 차트 집계 기간은 지난 3일부터 9일까지다. 월드차트는 케이팝 아티스트의 글로벌 데이터를 바탕으로 발표되고, 음반차트 순위는 전 세계 음반 판매량을 바탕으로 한 음반 지수를 기준으로 발표된다. 인증차트는 해외 팬들의 정품 앨범 인증량을 기준으로 한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr