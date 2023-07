/사진제공=모스트콘텐츠

가수 펀치가 JTBC 토일드라마 '킹더랜드' OST에 참여한다.9일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 펀치가 부른 '킹더랜드'의 OST 'Keep Me Busy(킵 미 비지)'를 발매한다.'Keep Me Busy'는 회를 거듭할수록 구원(이준호 역)과 천사랑(임윤아 역)의 러브라인이 짙어져 가면서 피할 수 없는 서로의 마음을 표현한 곡. '그게 너라면 난 기꺼이 바랄게'라는 가사는 극중 구원과 천사랑의 마음을 대변하는 듯해 설렘을 더한다.앞서 '킹더랜드' 2화 엔딩을 비롯해 구원과 천사랑의 로맨스가 이어지는 장면들에 등장해 극의 몰입도를 높였고, 레트로한 신디사이저와 드럼 사운드가 더해져 두 주인공의 로맨틱한 순간들이 더욱 돋보이게 만들었다.이 곡은 작곡가 Sarah.J(사라.제이)와 김민철, Earn(언), GLODY(글로디)가 합심하여 작업했으며, 여기에 펀치 특유의 감성 보이스가 더해져 몽환적이고 감성적인 신스팝 곡을 완성했다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr