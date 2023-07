(사진=티오피미디어)

그룹 틴탑의 신곡 신보 미리 듣기를 공개했.



1일 틴탑은 공식 SNS 채널을 통해 앨범 'TEEN TOP [4SHO](틴탑 [포슈어])'의 뮤직 썸네일을 게재했다.



공개된 영상에는 틴탑의 미공개 사진들과 함께 타이틀곡 '휙(HWEEK)', 수록곡 'NEXT YOU(넥스트 유)', '니가 아니라서 2023(Missing You 2023)'까지 총 3개 트랙의 맛보기 음원이 담겨 있다.

특히 이번 앨범의 분위기를 한껏 느낄 수 있는 하이라이트 구간들이 드러나 컴백에 대한 기대감을 한 껏 끌어올렸다.



'4SHO'로 2023년 첫 완전체 컴백을 맞이하는 틴탑은 이들만의 감성을 지닌 '틴탑표 휴가송'으로 그 여느 때 보다 화려하게 여름을 장식할 예정이다.



'TEEN TOP [4SHO]'는 틴탑이 오랜 시간 함께 해온 엔젤에게 전하는 '확실한 약속'이다. 앨범에는 타이틀곡 '휙'과 더불어 'NEXT YOU', '니가 아니라서 2023', '휙' 스페드업(Sped Up) 버전 그리고 인스트까지 총 다섯 곡이 수록된다.



타이틀곡 '휙'은 펑키한 트랙에 브라스 사운드가 이끄는 신나는 곡이다. 한여름 시원한 바람처럼 일상의 스트레스와 고민을 '휙' 날려버리자는 의미를 담았다. 히트 작사가 서지음과 샤이니, 슈퍼주니어 등의 음악을 만든 Josef Melin(조세프 멀린)이 의기투합해 시너지를 냈다.

한편 틴탑의 '4SHO'는 오는 4일 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 발매된다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr