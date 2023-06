/사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

디즈니+ '무빙'에서 이정하, 고윤정, 김도훈의 특별함이 돋보이는 정원고 NEW 히어로즈 포스터와 영상이 공개됐다.29일 디즈니+는 '무빙' 속 정원고 NEW 히어로즈 포스터와 영상을 공개했다. '무빙'은 초능력을 숨긴 채 현재를 살아가는 아이들과 아픈 비밀을 감춘 채 과거를 살아온 부모들의 이야기.공개된 정원고 NEW 히어로즈 포스터 속에는 정원 고등학교 위 넓은 하늘을 배경으로 자기 능력을 한껏 발휘하는 이들의 모습이 돋보인다. 비장한 표정으로 하늘을 날아오르는 봉석(이정하 역)과 무한 재생 능력을 가진 희수(고윤정 역) 그리고 강력한 힘과 스피드 능력을 지닌 강훈(김도훈 역)까지 남들은 모르는 비밀을 지닌 세 명의 아이들이 만나 어떤 이야기가 전개될지 궁금증을 더한다.여기에 "넌 이상하지 않아. 특별할 뿐이야"라는 카피가 더해지며 아직은 초능력을 완벽하게 다루지 못하는 세 명의 아이들이 점차 자신의 진정한 능력을 깨닫고 성장해 나갈 이야기를 예고했다.공개된 정원고 NEW 히어로즈 영상은 정원고 3인방의 매력을 더욱 다채롭게 담아냈다. 특히 정원고 3인방의 부모 역할을 맡은 류승룡, 한효주, 조인성, 김성균이 정원고 3인방 각 캐릭터를 소개해 특별함을 더했다. 미현 역을 맡은 한효주는 "아주 사랑스럽고 귀엽다", 두식 역의 조인성 역시 "참 어렵고 귀하게 키웠다"라고 소개해 봉석만이 지닌 순수한 매력을 기대케 한다.봉석은 전학생 희수와 함께 특별한 비밀을 공유하며 베프로서 특별한 케미를 선보일 예정이다. 또한 희수를 만나 새롭게 느끼는 감정과 함께 비행 능력도 나날이 늘어가는 ‘봉석’의 성장을 보여줄 예정. 주원 역의 류승룡은 "주원의 유일한 존재 이유인 딸. 사는 목적, 오로지 희수"라고 소개했다. 강훈 역의 김도훈은 "강훈에게 희수는 조금 더 특별한 의미의 존재”"라고 말해 희수의 정체가 무엇일지 호기심을 자극한다.고윤정은 "힘을 깨닫고 그 힘을 어떻게 써야 하는지 알아가면서 봉석과 함께 성장한다"라고 말했다. 아들 바보 재만 역의 김성균은 "아빠를 더 이해하고 더 보살펴주는 아들"이라고 소개하기도. 강훈은 정원고의 든든한 반장이자, 강력한 힘과 스피드 능력을 소유하고 있는 캐릭터다. 류성철 무술감독이 "치타 같은 캐릭터"라고 소개할 만큼 강훈의 파워풀한 액션도 기대를 모은다.'무빙'은 오는 8월 9일 디즈니+에서 전 세계 동시 7개 에피소드 공개 후 매주 2개 에피소드씩 공개된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr