유키스(UKISS)가 신보를 발매한다.



28일 유키스(수현·훈·기섭·알렉산더·AJ·일라이)는 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니앨범 ‘PLAY LIST’(플레이리스트)를 발매한다. 약 5년 6개월 만의 컴백으로, 오랜 시간 유키스의 음악을 기다려 온 팬들을 위한 특별한 플레이리스트를 선보일 예정이다.



타이틀곡 ‘갈래! (The Wonderful Escape)’는 레트로한 사운드를 기반으로 한 하우스 팝 장르로, 잠시나마 모든 것을 잊고 함께 떠나자는 위로의 메시지를 노랫말에 녹였다. 여름과 잘 어울리는 청량한 분위기에 2세대 감성을 첨가해 ‘유키스 표 서머송’을 완성했다.



음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 여섯 명의 멤버가 다시 모여 무대를 꾸미는 모습이 담긴다. 신나는 리듬 속에 ‘2세대 대표 보이그룹’의 면모를 만날 수 있을 것으로 기대된다.



이외에도 유키스의 신보에는 ‘Party Tonight’(파티 투나잇), ‘My Favorite’(마이 페이보릿), ‘괜찮아 (The Way You Are)’, ‘Dear. Mom’(디어 맘), ‘키스미’(팬덤명)를 향한 애정 가득한 팬송 ‘기억해줘 (Memories)’ 등 다양한 장르의 총 6곡이 수록됐다.



유키스는 데뷔 이래 ‘만만하니’, ‘시끄러!!’, ‘0330’ 등 다수의 히트곡을 선보이며 국내외 팬들의 마음을 사로잡았다.



