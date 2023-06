(사진=131레이블)

아티스트 비아이(B.I)가 '겁도없이' 음원+챌린지 나란히 상승세를 기록중이다.

비아이가 지난 1일 발매한 정규 2집 'TO DIE FOR (투 다이 포)'의 더블 타이틀곡 중 '겁도없이 (Dare to Love) (feat. BIG Naughty)'가 26일 기준 멜론 일간 차트에 진입했다.

'겁도없이'는 멜론 일간차트 외에도 TOP 100 내에서 순항을 이어가고 있고, 랩/힙합 장르별 차트에서는 발매 한 달 째 TOP5를 지키며 비아이의 음원 저력을 실감케 하고 있다.



특히 발매 한 달 간 꾸준히 이용자 수와 스트리밍 수 상승 추이를 그리고 있는 만큼 '겁도없이'가 일간 차트 진입 후 계속해서 어떤 상승곡선을 나타낼지 기대감이 모아진다.



음원과 더불어 '겁도없이' 댄스 챌린지도 SNS 상에서 화제를 모으고 있다.

한편, 비아이는 '겁도없이'와 또 다른 더블 타이틀곡 'Die for love (다이 포 러브) (feat. Jessi)'를 포함해 총 15곡이 수록된 'TO DIE FOR' 발매 후 각종 페스티벌과 콘텐츠를 종횡무진하며 활발하게 활동 중이다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr